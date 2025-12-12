Görüntüler tarihi çarşıdan! Turist taklidi yapınca ikram yağdı

Tarihi Mısır Çarşısı'nda kaydedilen ve sosyal medyada hızla yayılan bir video, esnafın yerli ve yabancı turistlere farklı davrandığı ortaya koydu.

Bir kadın, Mısır Çarşısı'ndaki dükkanları gezerken, tezgah önünde sunulan ikramlıklarından faydalandığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

TURİST TAKLİDİ YAPINCA İKRAM YAĞDI

Kadın, önce Türkçe konuşarak ikramlık istediğinde esnaf tarafından geri çevrildiğini belirtirken, hemen ardından İngilizce konuşarak "turist" gibi davrandığında ise durumun tamamen değiştiğini aktardı.

Kendi sesinden paylaştığı videoda kadın, yaşadığı durumu "Türkçe konuştum vermediler, İngilizce konuşunca tepsilerle geliyorlar" ifadeleriyle anlattı.