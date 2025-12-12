Görüntüler tarihi çarşıdan! Turist taklidi yapınca ikram yağdı
Turist taklidi yaparak Mısır Çarşısı'ndaki ikramlardan yemeye çalışan kadın o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İkramlardan İngilizce konuşunca yiyebildiğini söyleyen kadın, Türkçe konuştuğunda ise ikramların geri çevrildiğini söyledi. Kadın videoda "Türkçe konuştum vermediler, İngilizce konuşunca tepsilerle geliyorlar" ifadelerini kullandı.
- Tarihi Mısır Çarşısı'nda bir kadın, Türkçe konuşarak ikramlık istediğinde esnaf tarafından geri çevrildi.
- Aynı kadın, İngilizce konuşarak turist gibi davrandığında esnaf ikramlık verdi.
Tarihi Mısır Çarşısı'nda kaydedilen ve sosyal medyada hızla yayılan bir video, esnafın yerli ve yabancı turistlere farklı davrandığı ortaya koydu.
Bir kadın, Mısır Çarşısı'ndaki dükkanları gezerken, tezgah önünde sunulan ikramlıklarından faydalandığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
TURİST TAKLİDİ YAPINCA İKRAM YAĞDI
Kadın, önce Türkçe konuşarak ikramlık istediğinde esnaf tarafından geri çevrildiğini belirtirken, hemen ardından İngilizce konuşarak "turist" gibi davrandığında ise durumun tamamen değiştiğini aktardı.
Kendi sesinden paylaştığı videoda kadın, yaşadığı durumu "Türkçe konuştum vermediler, İngilizce konuşunca tepsilerle geliyorlar" ifadeleriyle anlattı.