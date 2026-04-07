Görkem Sevindik'ten İsrail'li bakana cevap: Sözlerimin arkasındayım

Oyuncu Görkem Sevindik, İsrail’de yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı paylaşım sonrası gelen tepkilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Sevindik, söz konusu paylaşımı bilinçli şekilde yaptığını belirterek, “Bir insan ve bir baba olarak kayıtsız kalamazdım” dedi.

“GÖRDÜĞÜM GÖRÜNTÜLER BENİ DERİNDEN ETKİLEDİ”

CNN Türk'e konuşan Sevindik, idam cezasına çarptırıldığı belirtilen kişilere ait görüntülerden etkilendiğini ifade etti. Özellikle aileleriyle vedalaşan insanların görüntülerinin kendisinde derin bir iz bıraktığını söyleyen oyuncu, bu anların kendisini duygusal olarak sarstığını dile getirdi.

“Bir baba olarak empati yaptım. O an yaşananlara kayıtsız kalamazdım” diyen Sevindik, paylaşımının tamamen insani bir refleks olduğunu vurguladı.

BOYKOT ÇAĞRILARINA NET YANIT

Yer aldığı Eşref Rüya dizisine yönelik boykot çağrılarına da değinen Sevindik, bu durumun kendisi açısından bir önem taşımadığını söyledi.

Sevindik, “Evet beni boykot ediyorlar. Şu an orada yayınlanan içerisinde yer aldığım diziyi boykot ediyorlar. Benim için hiç fark eden bir şey yok. Ben tepkimin arkasındayım. Zulme karşıyım. Her yerde zulme karşıyız. Olmaması için de elimizden geleni yapmak için de hazırız” dedi.

“BİR SANATÇI VE BABA OLARAK KONUŞTUM”

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı’nın kendisine yönelik açıklamalarına da değinen Sevindik, konuyu siyasi bir tartışma olarak görmediğini ifade etti.

Kendisini yalnızca bir sanatçı ve baba olarak değerlendirdiğini belirten oyuncu, yaptığı paylaşımın kişisel bir vicdan meselesi olduğunu dile getirdi.

“VİCDAN SAHİBİ HERKES SAVAŞA KARŞI OLMALI”

Uluslararası kamuoyuna da çağrıda bulunan Sevindik, savaşlara karşı durulması gerektiğini vurguladı.

“Vicdan sahibi herkes savaşa karşı olmalı” diyen oyuncu, toplumların bu tür olaylara duyarsız kalmaması gerektiğini ifade etti.

“BU KADAR BÜYÜYECEĞİNİ BEKLEMİYORDUM”

Yaşanan sürecin bu denli büyümesini öngörmediğini söyleyen Sevindik, yer aldığı dizinin bölgede gördüğü ilginin de tepkilerin artmasında etkili olabileceğini belirtti.

Açıklamalarını “Sadece olması gereken insani bir tepki verdim” sözleriyle tamamlayan oyuncu, paylaşımının arkasında durmaya devam edeceğini yineledi.

BAKAN RESMEN TEHDİT ETTİ

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bizzat bir video yayınlayarak ünlü oyuncuya "Eşref Rüya" dizisindeki karakteri üzerinden yüklenmişti. Ülkenin aşırı sağcı bakanı yayınladığı videoda Sevindik’in canlandırdığı "Kadir Baba" karakterine atıfta bulunarak, "Hayatın boyunca asla bir baba olamayacaksın Kadir. Sen bir Türk dizisinde yaşıyor olabilirsin ama biz gerçek dünyadayız" diyerek açıkça hedef gösterdi. Ben-Gvir, paylaşımının devamında Sevindik'in savunduğu mahkûmlar için "Teröristlere sadece ölüm cezası var" demişti.