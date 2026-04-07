Görkem Sevindik'ten İsrail'li bakana cevap: Sözlerimin arkasındayım

Görkem Sevindik'ten İsrail'li bakana cevap: Sözlerimin arkasındayım
Eşref Rüya dizisinin Kadir Baba'sı ünlü oyuncu Görkem Sevindik, İsrail’deki gelişmelere ilişkin yaptığı paylaşım sonrası gündeme gelen tepkiler ve boykot çağrılarına dair açıklamalarda bulundu. Paylaşımının insani ve vicdani bir refleks olduğunu vurgulayan Sevindik, hem eleştirilere hem de hakkında yapılan yorumlara net yanıt verdi. Sevindik, "Şu an orada yayınlanan içerisinde yer aldığım diziyi boykot ediyorlar. Benim için hiç fark eden bir şey yok. Ben sözlerimin arkasındayım." dedi.

  • Görkem Sevindik, İsrail'de idam cezasına çarptırılan kişilerin aileleriyle vedalaşma görüntülerinden etkilendiğini belirtti.
  • Görkem Sevindik, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in kendisine yönelik 'Hayatın boyunca asla bir baba olamayacaksın Kadir' şeklindeki tehdit içeren açıklamasına maruz kaldı.
  • Görkem Sevindik, Eşref Rüya dizisine yönelik boykot çağrılarının kendisi için önem taşımadığını ve tepkisinin arkasında durduğunu ifade etti.

Oyuncu Görkem Sevindik, İsrail’de yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı paylaşım sonrası gelen tepkilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Sevindik, söz konusu paylaşımı bilinçli şekilde yaptığını belirterek, “Bir insan ve bir baba olarak kayıtsız kalamazdım” dedi.

“GÖRDÜĞÜM GÖRÜNTÜLER BENİ DERİNDEN ETKİLEDİ”

CNN Türk'e konuşan Sevindik, idam cezasına çarptırıldığı belirtilen kişilere ait görüntülerden etkilendiğini ifade etti. Özellikle aileleriyle vedalaşan insanların görüntülerinin kendisinde derin bir iz bıraktığını söyleyen oyuncu, bu anların kendisini duygusal olarak sarstığını dile getirdi.

“Bir baba olarak empati yaptım. O an yaşananlara kayıtsız kalamazdım” diyen Sevindik, paylaşımının tamamen insani bir refleks olduğunu vurguladı.

BOYKOT ÇAĞRILARINA NET YANIT

Yer aldığı Eşref Rüya dizisine yönelik boykot çağrılarına da değinen Sevindik, bu durumun kendisi açısından bir önem taşımadığını söyledi.

Sevindik, “Evet beni boykot ediyorlar. Şu an orada yayınlanan içerisinde yer aldığım diziyi boykot ediyorlar. Benim için hiç fark eden bir şey yok. Ben tepkimin arkasındayım. Zulme karşıyım. Her yerde zulme karşıyız. Olmaması için de elimizden geleni yapmak için de hazırız” dedi.

“BİR SANATÇI VE BABA OLARAK KONUŞTUM”

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı’nın kendisine yönelik açıklamalarına da değinen Sevindik, konuyu siyasi bir tartışma olarak görmediğini ifade etti.

Kendisini yalnızca bir sanatçı ve baba olarak değerlendirdiğini belirten oyuncu, yaptığı paylaşımın kişisel bir vicdan meselesi olduğunu dile getirdi.

“VİCDAN SAHİBİ HERKES SAVAŞA KARŞI OLMALI”

Uluslararası kamuoyuna da çağrıda bulunan Sevindik, savaşlara karşı durulması gerektiğini vurguladı.

“Vicdan sahibi herkes savaşa karşı olmalı” diyen oyuncu, toplumların bu tür olaylara duyarsız kalmaması gerektiğini ifade etti.

“BU KADAR BÜYÜYECEĞİNİ BEKLEMİYORDUM”

Yaşanan sürecin bu denli büyümesini öngörmediğini söyleyen Sevindik, yer aldığı dizinin bölgede gördüğü ilginin de tepkilerin artmasında etkili olabileceğini belirtti.

Açıklamalarını “Sadece olması gereken insani bir tepki verdim” sözleriyle tamamlayan oyuncu, paylaşımının arkasında durmaya devam edeceğini yineledi.

BAKAN RESMEN TEHDİT ETTİ 

 İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bizzat bir video yayınlayarak ünlü oyuncuya "Eşref Rüya" dizisindeki karakteri üzerinden yüklenmişti. Ülkenin aşırı sağcı bakanı yayınladığı videoda Sevindik’in canlandırdığı "Kadir Baba" karakterine atıfta bulunarak, "Hayatın boyunca asla bir baba olamayacaksın Kadir. Sen bir Türk dizisinde yaşıyor olabilirsin ama biz gerçek dünyadayız" diyerek açıkça hedef gösterdi. Ben-Gvir, paylaşımının devamında Sevindik'in savunduğu mahkûmlar için "Teröristlere sadece ölüm cezası var" demişti. 

Elif Yeşil
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMuslim Sahin:

Helal sana adam diye buna denir

Haber YorumlarıMekkeli Müşrik:

Kadiri eşreften çok severiz… helal sana görkem beton yetmez …

Haber Yorumlarıhacer ilhan:

Darısı diğer ünlülere görelim sizleri, bakalım vicdanmı paramı sizin önceliğiniz

Haber Yorumlarızulfu zeybek:

Helal sana seni tebrik ediyorum.Belki omurgasız ünlüler kafalarını kumdan çıkarırlar

Haber Yorumlarızulfu zeybek:

Seni bu cesaretinden ve hassasiyetin den dolayı tebrik ediyorum. Belki omurgasız ünlüler biraz utanıp kaşlarını kumdan çıkarırlar

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında

Şifreler çözülüyor: Konsolosluğa saldıran teröristler bu ilden gelmiş
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim

Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin'i etiketledi

Videoyu izleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor

Serhat Akın Fenerbahçe'yi bir kalemde silip attı: Keşke onlara gitseydim

''Keşke onlara gitseydim, en azından vefasızlık görmezdim!''
Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "Yok olacaklar" dedi, İran'dan aynı sertlikte yanıt geldi

Arabayla giderken önü kesildi! Duydukları karşısında korkudan ağzını açamadı

Arabayla giderken önü kesildi! Duydukları karşısında korkudan ağzını açamadı
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında

Şifreler çözülüyor: Konsolosluğa saldıran teröristler bu ilden gelmiş
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim

Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin'i etiketledi

Videoyu izleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor