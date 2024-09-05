Görev Başında filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Görev Başında filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Görev Başında filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Görev Başında filmini izleyecek olanların merak ettiği Görev Başında konusu nedir, Görev Başında oyuncuları kimler ve Görev Başında özeti gibi konuları inceliyoruz.

GÖREV BAŞINDA FİLMİ KONUSU NEDİR?



Yaptığı bir hata sebebiyle gözden düşen Frank Penny, görevdeki son zamanlarını polislik yaparak geçirir. Telsizde duyduğu ihbara seyirci kalamayan Penny, çok geçmeden küçük bir kızı kaçıran kişiyi vurduğunu fark edecek, sonrasında ise kızı ölmeden vaktinde kurtarabilmek için zamana karşı yarışacaktır.

Yönetmen : STEVEN MILLER