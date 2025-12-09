Görenler ilk başta havuz sanıyor! Gerçek bambaşka çıktı

Bir vatandaşın köydeki tarlasına yaptırdığı devasa havuz, büyüklüğüyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Havuzun videosu, görenlerin ilk bakışta bir deniz zannetmesi nedeniyle kısa sürede viral oldu.

TARLAYA DEVASA HAVUZ YAPTI

Tarlanın ortasında yer alan bu sıra dışı yapı, köy yaşamının alışılagelmiş manzaralarının dışına çıkarak büyük bir şaşkınlık yarattı. Vatandaşın bu projeyi hangi amaçla gerçekleştirdiği merak konusu olurken, havuzun büyüklüğüdikkat çekti.