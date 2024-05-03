Giresun Belediyesi hangi parti? Sorusu merak edilmekte ve konu hakkında sıklıkla araştırılmakta. Bununla birlikte 2024 Yerel Seçimlerinde; Belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belli oldu. Peki, Giresun Belediyesi hangi parti? Giresun Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Giresun yerel seçim sonuçları!

GİRESUN BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Giresun Belediyesi'nin son seçimlerdeki sonuçlarına göre, Fuat Köse liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi (%54.56) açık ara önde oldu. Rakipleri arasında önemli bir farkla öne geçen Köse'nin partisi, seçmenlerin tercihinde belirgin bir üstünlük sağladı. AK Parti adayı Aytekin Şenlikoğlu (%37.62) ise ikinci sırada yer aldı, ancak aradaki oy farkı oldukça belirgindi. Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mesut Aydın ise %2.66 oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı. Dolayısıyla, Giresun Belediyesi'nin mevcut sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminde.