Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız kelimelerden bazıları Farsça ya da Arapça kelimelerden biriyle Türkçe bir sözcüğün birleşiminden oluşur. Peki, Gene mi, yine mi? Gene mi, yine mi TDK doğru yazılışı... Gene mi, yine nasıl yazılır?

TDK'ye göre gene mi yoksa yine mi diye yazılır merak ediliyor. Gene mi, yine mi? Gene mi, yine mi TDK doğru yazılışı... Gene mi, yine nasıl yazılır? sorularına yanıt aranıyor. Gene mi, yine mi? Gene mi, yine mi TDK doğru yazılışı... Gene mi, yine nasıl yazılır? Detaylar haberimizdedir...

GENE Mİ, YİNE Mİ?

Bu kelime genellikle Gene şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Yine şeklinde olmalıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre Yine kelimesinin anlamı:

(yi'ne)

1. zarf Yeniden, bir daha, tekrar, gene:

"Yine beni unuttu, ağaçlıklar arasına yürüdü." – Ahmet Kabaklı

2. zarf Öyle de olsa, öyle olmasına karşılık.

3. zarf Buna rağmen, bununla birlikte:

"Kocası için saçını süpürge etti yine de yaranamadı." – İsmail Hakkı Baltacıoğlu

Cümle içinde örnek doğru kullanımı:

Yine yağmur yağmaya başladı.