Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya ve sendika yöneticileri Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti
Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya ve sendika yöneticileri, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti. Ziyarette, sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarına ilişkin çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya ve sendika yöneticileri, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti.
Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, Genel Sekreteri Furkan Ali Çiftçioğlu, Genel Başkan Yardımcıları Arif Camgöz, Fatih Çekirge ve GençSam Başkanı Mehmet Günok, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'a bugün ziyarette bulundu. Üstlendiği yeni görevinde Erol Ayyıldız'a başarı dileyen Osman Kaya, sağlık çalışanlarının iş yerlerinde uğradığı şiddet olaylarını gündeme getirdi.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ARTAN ŞİDDET OLAYLARINA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SUNULDU
Ziyarette, sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarına ilişkin çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Genel Başkan Kaya, Emniyet Genel Müdürü Ayyıldız'a, sağlıkta şiddet olaylarına duyarlılığından dolayı teşekkür etti.