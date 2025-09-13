Genç kadın, nişanlısını böyle bıçakladı: Dehşet anları saniye saniye kamerada

İzmir'de yaşanan tartışma kanlı bitti. Bir kadın, tartışma sırasında nişanlısını üç yerinden bıçakladı.

Henüz nedeni öğrenilemeyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadın, yanında bulunan bıçakla nişanlısını üç yerinden yaraladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin inceleme sürüyor.