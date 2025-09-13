Haberler

Genç kadın, nişanlısını böyle bıçakladı: Dehşet anları saniye saniye kamerada

Güncelleme:
İzmir'de bir kadın, tartışma sırasında nişanlısını üç yerinden bıçakladı. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de yaşanan tartışma kanlı bitti. Bir kadın, tartışma sırasında nişanlısını üç yerinden bıçakladı.

Henüz nedeni öğrenilemeyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadın, yanında bulunan bıçakla nişanlısını üç yerinden yaraladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Haberler.com / İzmir
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

kimbilir erkek ne yaptıda zavallı kadın çareyi bunda buldu. trde kadın olmak çok zor.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme90
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

İzmir'in erkeği askere alınmamalı

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSam Fisher:

Lan ne alakası var. BiZ sana toynaklarınla nasıl yazıyorsun diye soruyor muyuz

yanıt2
yanıt3
Haber YorumlarıAbuzer Sever:

Adamım diye ortada gezer....

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarırhfpc5zpp8:

Devlet kadınları o kadar çok şımattıki akıl alınacak gibi değil, kadınların iftiraları yüzünden yüzlerce erkek Hapiste yatıyor, kadınlar erkekleri her konuda kullanıyor artı her kadın üç dört erkek birden idare ediyor. Devlet bu duruma bir el atmalıdır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
