Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi, kim oldu? Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel kimdir, kaç yaşında?

Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi, kim oldu? Şarkılarıyla ve samimi tavrıyla beğeni toplayan Aslı Hünel, artık Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sunucusu olarak sevenleri ile buluşuyor. Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

GELİN MUTFAKTA SUNUCUSU DEĞİŞTİ Mİ?

Aslı Hünel, Gelinim Mutfakta'nın 7. sezonunda Kanal D ekranlarında sevenleriyle buluşacağı için büyük bir mutluluk yaşadığını dile getirdi.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunduktan sonra Show TV ile anlaşarak 19 Aralık 2021'den itibaren Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programıyla ekranlara gelmektedir.

12 Nisan 2018'de iş insanı Savaş Fatin Yurtsever ile evlendi. Hünel, 26 Ekim 2020'de Covid-19 nedeniyle babası Mehmet Fevzi Hünel'i kaybetti.

Diskografi

Güneş Doğmuyor (1994)

Duygular (1997)

Kendine İyi Bak (2003)

Dönemem (2006)

Aynalar (2012)

Bambaşka (2019)

Derleme albümleri

Rengarenk (2016)

EP'leri

Aşk'la Yaşayalım (2013)

Single'ları

"Ayarsızım" (2021)

"Sade ve Sakin" (2021)

"Aynalı Körük" (2022)

"Sen Unuttun" (2022)

Filmografisi

2021-günümüz Gelin Evi Kendisi Sunucu Show TV