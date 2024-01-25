Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programı hafta içi her gün ekranlara geliyor. Programın yeni yarışmacısı Melahat kimdir merak konusu oldu. Programın yeni yarışmacısı olarak dikkat çeken Melahat, yemek yapma becerileri ve kişiliğiyle ön plana çıkmaktadır. Peki, Gelinim Mutfakta Melahat Kimdir? Gelinim Mutfakta Melahat kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA MELAHAT KİMDİR?

Melahat Demir, Türkiye'nin popüler yemek yarışma programlarından biri olan Gelinim Mutfakta'nın 1306. bölümünde tanıtılan 19 yaşındaki bir katılımcıdır. Gelinim Mutfakta programına katılmasının yanı sıra Melahat Demir, genç yaşına rağmen 2 yıllık evliliği ve 10 aylık bebeği ile yarışmaya katılarak dikkat çekmiştir. Yarışmada dram dolu hayat hikayeleriyle de tanınan Melahat, izleyicileri duygusal anlar yaşatmıştır. Programın 1306. bölümünde tanıtılan Melahat Demir, Kayseri asıllı olup İzmir'de yaşamaktadır.