Kanal D ekranlarının sevilen programı Gelinim Mutfakta'da diskalifiye şokunun ardından izleyiciler arama motorlarında Gelinim Mutfakta kim, neden diskalifiye oldu? 10 Ocak Gelinim Mutfakta Derya ve Birgül neden diskalifiye oldu? sorularına yanıt aradı.

Gelinim Mutfakta programında diskalifiye olan gelin ve kayınvalide merak ediliyor. Sıkı sıkıya takip edilen programda yaşanan olay izleyiciler tarafından merak edildi. Arama motorlarında ise Gelinim Mutfakta kim, neden diskalifiye oldu? 10 Ocak Gelinim Mutfakta Derya ve Birgül neden diskalifiye oldu? soruları aratıldı. Detaylar haberimizde.

GELİNİMMUTFAKTA KİM, NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin şu açıklama ile diskalifiyeyi duyurdu; "Tüm kusur Birgül hanımda. Birgül hanım dün çekimden sonra yarışma ahlakına aykırı ahlakına aykırı hareket etmekten dolayı, Gelinim Mutfakta'dan diskalifiye edildi."