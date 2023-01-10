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Gelinim Mutfakta kim, neden diskalifiye oldu? 10 Ocak Gelinim Mutfakta Derya ve Birgül neden diskalifiye oldu?

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Gelinim Mutfakta kim, neden diskalifiye oldu? 10 Ocak Gelinim Mutfakta Derya ve Birgül neden diskalifiye oldu?

Kanal D ekranlarının sevilen programı Gelinim Mutfakta'da diskalifiye şokunun ardından izleyiciler arama motorlarında Gelinim Mutfakta kim, neden diskalifiye oldu? 10 Ocak Gelinim Mutfakta Derya ve Birgül neden diskalifiye oldu? sorularına yanıt aradı.

10 Ocak 2023 Kanal d Yayın Akışı10 Ocak 2023 Kanal d Yayın Akışı
Gelinim Mutfakta Derya, Birgül neden yok? Gelinim Mutfakta Derya elendi mi?Gelinim Mutfakta Derya, Birgül neden yok? Gelinim Mutfakta Derya elendi mi?

Gelinim Mutfakta programında diskalifiye olan gelin ve kayınvalide merak ediliyor. Sıkı sıkıya takip edilen programda yaşanan olay izleyiciler tarafından merak edildi. Arama motorlarında ise Gelinim Mutfakta kim, neden diskalifiye oldu? 10 Ocak Gelinim Mutfakta Derya ve Birgül neden diskalifiye oldu? soruları aratıldı. Detaylar haberimizde.

GELİNİMMUTFAKTA KİM, NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin şu açıklama ile diskalifiyeyi duyurdu; "Tüm kusur Birgül hanımda. Birgül hanım dün çekimden sonra yarışma ahlakına aykırı ahlakına aykırı hareket etmekten dolayı, Gelinim Mutfakta'dan diskalifiye edildi."

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Gelinim Mutfakta Nursel Ergin Kanal D Gündem Yaşam Haberler

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