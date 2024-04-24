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Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 24 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE!

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24 Nisan tarihli Gelinim Mutfakta programının canlı yayını ve puan durumu merakla bekleniyor. Yeni bölümün izlenmesi için gün sayılıyor. Gelinlerin kıyasıya yarıştığı bu programda kimin kaç puan alacağı ve kimin eleneceği büyük bir merak konusu.

Gelinim Mutfakta'nın 24 Nisan tarihli canlı yayını ve puan durumu merakla bekleniyor. Yeni bölümü izlemek isteyenler ve puan durumunu öğrenmek isteyenler için Gelinim Mutfakta canlı yayın bilgileri burada! Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 24 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE!

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİMDİR?

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. Günümüzde ise, Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.

Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 24 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE!

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 23 Nisan 2024'te yayınlanan 1372. Bölümünde Yeşim Öksüz, Damla Çınar, Seda Ay ve Burçin Başaran "Utangaç Mantı" için yarıştı.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI MI?

GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE (LİNK)

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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