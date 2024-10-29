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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 29 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 29 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!
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Gelinim Mutfakta'nın 29 Ekim tarihli bölümünde kim birinci oldu, altını kim aldı? Günün kazananı ve puan durumu merak konusu oldu. Yemek yarışmasının sonuçları izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Gelinim Mutfakta yarışmasında, 29 Ekim tarihindeki bölümde kimin birinci olduğu ve kimin çeyrek altını kazandığı büyük bir merak konusu haline geldi. Yarışmanın bu haftaki bölümünde, yarışmacıların hazırladığı yemekler değerlendirildi ve izleyiciler puan durumunu takip etti. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 29 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ ALDI?

Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altının sahibi henüz açıklanmadı.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 29 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Detaylar geliyor...

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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