GELİNİM MUTFAKTA Aleyna neden ayrıldı? Stüdyoyu neden terk etti?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasında hafta içi her gün kıyasıya rekabet gerçekleşiyor. GELİNİM MUTFAKTA Aleyna neden ayrıldı? Stüdyoyu neden terk etti?

GELİNİM MUTFAKTA ALEYNA NEDEN YARIŞMADAN AYRILDI?

Gelinim Mutfakta'nın 259. hafta finalinde herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı! Hafta toplamında düşük puanları Aleyna Koca ile Gülenay Aydoğan aldı. Aleyna, Nursel Ergin'in elenen yarışmacıyı söylemesine izin vermeden herkesi şoke eden bir karar açıkladı. Nişanlısı Yiğit Beyden ayrıldığını ve bu yüzden de bir kaynanası olmadığını söyleyerek yarışmadan çekildiğini açıkladı! Böylelikle Aleyna, gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİMDİR?

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. Günümüzde ise, Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.