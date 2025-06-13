GELİNİM MUTFAKTA 13 Haziran Cuma PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Yarışmanın heyecan dolu yeni bölümünde çeyrek altını kazanan isim ve elenme tehlikesi yaşayan gelin yine dikkatleri üzerine çekti. Haftanın son günü olması sebebiyle çeyrek altını kazanan gelin ve elenen isim merak ediliyor. Peki, 13 Haziran 2025 Cuma günü Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, bugün çeyrek altını kim aldı ve yarışmaya kim veda etti?

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Bugünkü bölümde yarışmacılar kendilerine verilen tarifi en iyi şekilde yaparak yüksek puanları toplamak için mücadele etti. Gelinim Mutfakta 13 Haziran puan durumu, gün sonunda yapılan puanlamalarla belli oldu.

BUGÜN ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Günün sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı çeyrek altının sahibi oldu. Jüri üyeleri ve sunucu Aslı Hünel'in verdiği puanlar neticesinde Gelinim Mutfakta 13 Haziran puan durumu sıralaması dikkat çekti.