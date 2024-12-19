Gelin Evi Neşe Özkan öldü mü? Fenomen Neşe Özkan neden öldü, hastalığı nedir?

Gelin Evi Neşe Özkan öldü mü? Instagram fenomeni Neşe Özkan kimdir, kaç yaşında öldü ve hastalığı nedir sorularına yanıt aranıyor. Gelin Evi Neşe Özkan öldü mü? Fenomen Neşe Özkan neden öldü, hastalığı nedir? Detaylar haberimizdedir…

GELİN EVİ NEŞE ÖZKAN ÖLDÜ MÜ?

Gelin Evi programıyla tanınan sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, geçirdiği estetik operasyon sonrası hayatını kaybetti. Özkan'ın karın germe ve meme küçültme ameliyatı sırasında kalbinin durduğu belirtildi.

Instagram fenomeni Neşe Özkan'ın, karın germe ve meme küçültme ameliyatı esnasında kalbinin durduğu iddia edildi. Ameliyat sonrası yaşanan komplikasyon sonucu 28 yaşındaki fenomen hayatını kaybetti.

İki çocuk annesi Özkan, geçtiğimiz şubat ayında "Gelin Evi" isimli televizyon programına katılarak tanınmıştı.

SON PAYLAŞIM

Instagram'da 124 bin takipçisi olan fenomenin operasyon için hastaneye yatmadan önce hesabından yaptığı son paylaşım dikkat çekti. Özkan, Bergen'in bir şarkısını seslendirerek duygusal bir hikaye paylaşmıştı.