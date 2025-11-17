Haberler

Gelin Evi Esma Sezen kimdir? Esma Sezen kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:
Gelin Evi programının 17-21 Kasım haftasında yarışacak olan Esma Sezen'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Gelin Evi Esma Sezen kimdir? Esma Sezen kaç yaşında, nereli?

Buse Varol'un sunumuyla hafta içi her gün ekrana gelen Gelin Evi yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, Gelin Evi Esma Sezen kimdir? Esma Sezen kaç yaşında, nereli? Detaylar...

GELİN EVİ ESMA SEZEN KİMDİR?

Gelin?Evi yarışmasında "Esma" adıyla yer alan yarışmacı, özellikle zarif ve etkileyici duruşu ile dikkat çekmiştir. Sosyal medya üzerinden de takipçileriyle etkileşim kurarak tanınmaya devam etmektedir. Esma Sezen, yarışmadaki performansı ve kişiliğiyle izleyicilerin ilgisini çeken bir figür olmuştur.

ESMA SEZEN KAÇ YAŞINDA?

Doğrulanmış bilgilere göre, Esma Sezen 27 yaşındadır. Yarışmada ve tanıtımlarda bu bilgi paylaşılmıştır. Genç ve enerjik bir profil sergileyen Sezen, yaşına uygun olgunluk ve özgüven ile izleyiciler üzerinde olumlu bir izlenim bırakmıştır.

ESMA SEZEN NERELİ?

Esma Sezen'in Bursalı olduğu bilinmektedir. Sosyal medya hesabı "esma_sezennn" üzerinden paylaştığı bilgiler ve biyografisinde "BURSA İZNİK KIZI" ifadesi, doğum yeri ve bağlarını net olarak göstermektedir. Bursa kimliği, hem yarışmada hem de sosyal medya paylaşımlarında öne çıkan bir özelliktir.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
