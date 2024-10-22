Üye Girişi
Haberler

Gelin Evi Eda Nur Öztürk kimdir? Eda Nur Öztürk kaç yaşında, nereli?

Gelin Evi Eda Nur Öztürk kimdir? Eda Nur Öztürk kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelin Evi programının yarışmacısı Eda Nur Öztürk hakkında merak edilenler gündeme geliyor. İzleyiciler, Eda Nur Öztürk'ün hayatını ve kariyerini araştırıyor. Peki, Gelin Evi Eda Nur Öztürk kimdir? Eda Nur Öztürk kaç yaşında, nereli?

Ezgi Sertel'in sunumuyla ekranlara gelen Gelin Evi programında, 21- 25 Ekim 2024 haftasında yarışacak gelin adayları izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Haftanın beşinci günü, yani hafta finalinde yarışacak olan Eda Nur Öztürk izleyicilerin araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Peki, Eda Nur Öztürk kimdir? Eda Nur Öztürk kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Bu sorular, Gelin Evi izleyicileri tarafından sıkça sorulup ve merak ediliyor.

EDA NUR ÖZTÜRK KİMDİR?

25 yaşındaki Eda Nur Öztürk, 2 yıllık evlidir. Aslen Ordulu olan Eda Nur Öztürk veteriner teknikeridir. Show TV ekranlarının beğenilerek takip edilen programı, hafta içi her gün saat 12.30'da yayınlanıyor. Programda, hamarat gelinler hafta boyunca evleri, dekorasyonları ve çeyizleriyle birbirlerine meydan okuyor.

Gelin Evi Eda Nur Öztürk kimdir? Eda Nur Öztürk kaç yaşında, nereli?

Gelin Evi Eda Nur Öztürk kimdir? Eda Nur Öztürk kaç yaşında, nereli?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Bakan Memişoğlu'ndan 'yenidoğan çetesi' açıklaması: 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik

Bebek katili çete nasıl tespit edildi? Bakan Memişoğlu emniyet detayını ilk kez anlattı

 Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı

Teröristbaşı Gülen neden öldü? ABD'deki hastaneden açıklama var

 Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi

Hakan Şükür'ün ardından teröristbaşının manevi oğlu da sahneye çıktı
İddianamede çarpıcı detaylar! Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş

Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Az önce deprem mi oldu? 22 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Yağmur Yüksel kimdir? Yağmur Yüksel kaç yaşında, nereli? Yağmur Yüksel'in hayatı ve kariyeri! Enes Kanter kimdir? Enes Kanter kaç yaşında ve nerede? Nicola Zalewski Beşiktaş'a mı geliyor? Zalewski Beşiktaş'a gelecek mi? A101 24 EKİM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? Defne Joy Foster kimdir, ne zaman öldü? Oyuncu Defne Joy Foster nasıl öldü, kaç yaşında ve hangi tarihte öldü? BİM AKTÜEL KATALOĞU 23 EKİM | Bim'de hangi aktüel ürünler var? 23 Ekim Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? BİM AKTÜEL KATALOĞU 22 EKİM | Bim'de hangi aktüel ürünler var? 22 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Çağla Tuğaltay ne zaman öldürüldü? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.