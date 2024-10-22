Gelin Evi Eda Nur Öztürk kimdir? Eda Nur Öztürk kaç yaşında, nereli?

Ezgi Sertel'in sunumuyla ekranlara gelen Gelin Evi programında, 21- 25 Ekim 2024 haftasında yarışacak gelin adayları izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Haftanın beşinci günü, yani hafta finalinde yarışacak olan Eda Nur Öztürk izleyicilerin araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Peki, Eda Nur Öztürk kimdir? Eda Nur Öztürk kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Bu sorular, Gelin Evi izleyicileri tarafından sıkça sorulup ve merak ediliyor.

EDA NUR ÖZTÜRK KİMDİR?

25 yaşındaki Eda Nur Öztürk, 2 yıllık evlidir. Aslen Ordulu olan Eda Nur Öztürk veteriner teknikeridir. Show TV ekranlarının beğenilerek takip edilen programı, hafta içi her gün saat 12.30'da yayınlanıyor. Programda, hamarat gelinler hafta boyunca evleri, dekorasyonları ve çeyizleriyle birbirlerine meydan okuyor.