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GELİN EVİ CANLI İZLE! Gelin Evi bugün saat kaçta? Gelin Evi son bölümde ne oldu?

GELİN EVİ CANLI İZLE! Gelin Evi bugün saat kaçta? Gelin Evi son bölümde ne oldu?
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Sevilen televizyon programı Gelin Evi, 3 Şubat Pazartesi günü izleyicilerle buluşacak. Peki, programın önceki bölümünde neler yaşandı? Yeni bölüm saat kaçta ekrana gelecek? İşte Gelin Evi'nin yeni bölümü ve son bölüme dair tüm detaylar…

Show TV'nin sevilen yarışma programı Gelin Evi, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. 3 Şubat Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümün saati ve canlı izleme linki, merak edilen konular arasında yer aldı. Hafta boyunca kıyasıya rekabetin yaşandığı programda, finalde en yüksek puanı alan gelin büyük ödülün sahibi olacak. Peki, Gelin Evi'nin son bölümünde neler yaşandı? Gelin Evi'nin yeni bölümü saat kaçta? İşte, yeni bölüme dair tüm detaylar…

GELİN EVİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Gelin Evi'nin 1444. bölümünde, 28 yaşındaki Nazlı Çakmak'ın evine konuk olundu. 6 aylık evli olan Nazlı Gelin, rakipleri tarafından detaylı bir değerlendirmeye tabi tutuldu.

GELİN EVİ CANLI İZLE! Gelin Evi bugün saat kaçta? Gelin Evi son bölümde ne oldu?

Gelinler, Nazlı Gelin'in nostaljik çeyizini, ev dekorasyonunu, misafirperverliğini ve sunumlarını tek tek inceledi. Eleştiriler ve puanlamalarla dolu bu heyecanlı bölümde, yarışmacılar arasında tatlı bir rekabet yaşandı.

GELİN EVİ CANLI İZLE!

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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