GELİN EVİ CANLI İZLE! Gelin Evi bugün saat kaçta? Gelin Evi son bölümde ne oldu?

Show TV'nin sevilen yarışma programı Gelin Evi, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. 3 Şubat Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümün saati ve canlı izleme linki, merak edilen konular arasında yer aldı. Hafta boyunca kıyasıya rekabetin yaşandığı programda, finalde en yüksek puanı alan gelin büyük ödülün sahibi olacak. Peki, Gelin Evi'nin son bölümünde neler yaşandı? Gelin Evi'nin yeni bölümü saat kaçta? İşte, yeni bölüme dair tüm detaylar…

GELİN EVİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Gelin Evi'nin 1444. bölümünde, 28 yaşındaki Nazlı Çakmak'ın evine konuk olundu. 6 aylık evli olan Nazlı Gelin, rakipleri tarafından detaylı bir değerlendirmeye tabi tutuldu.

Gelinler, Nazlı Gelin'in nostaljik çeyizini, ev dekorasyonunu, misafirperverliğini ve sunumlarını tek tek inceledi. Eleştiriler ve puanlamalarla dolu bu heyecanlı bölümde, yarışmacılar arasında tatlı bir rekabet yaşandı.