Gazze'deki katliama karşı çıkarak kendini yakan ABD'li asker kim? Son mesajı neydi?

ABD Hava Kuvvetleri'nde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırıma iştirak etmeyeceğim", "Şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlilerin işgalcilerin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil" dedikten sonra başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe verdi. Kamuflaj elbisesi içindeki Bushnell, nefesi kesilene kadar " Filistin'e özgürlük!" diye bağırdı. Peki, askerin son mesajı neydi?

KENDİNİ YAKAN ABD'Lİ ASKER KİM?

25 yaşındaki Aaron Bushnell, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırıma iştirak etmeyeceğim", "Şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlilerin işgalcilerin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil" dedikten sonra başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe verdi.Daha sonra yaşamını yitirdiği açıklanan Bushnell'in arkadaşlarına attığı son mesajlar ABD medyası tarafından ortaya çıkartıldı. Washington Post'a göre Bushnell ve 25 yaşındaki arkadaşı birkaç gün önce telefonda fedakarlık ve anarşi konularına ilişkin konuştu.