Gassal 5. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı (TRT TABİİ)?

Tabii'de başlayan yeni dizi, ölümle burun buruna gelen ve büyük bir değişim yaşayan bir gassalın hikayesini izleyicilere sunuyor. Kendisini ölüm sonrası yıkayacak birini arayan gassalın maceraları, izleyicilere farklı ve etkileyici bir hikaye sunuyor. Peki, Gassal 5. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı (TRT TABİİ)?

GASSAL'E BÜYÜK İLGİ

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşine düşen bir gassal Baki'nin kara mizahla dramı harmanlayan hikayesini anlatan dizi, kısa sürede yüksek izlenme oranlarına ulaştı.

Yayınlandığı günden itibaren sosyal medyada gündem olan dizinin ilk bölümü, Tabii resmi YouTube kanalında 4 milyona yakın görüntüleme alırken, dizinin "İçim Yanar" adlı müzik klibi ise 7 gün içinde 3,5 milyona yakın izlendi.

Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı, Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini üstlendiği dizinin 2. sezon çekimleri de tamamlandı.

Senaryosunu Sümeyye Karaaslan'ın kaleme aldığı dizinin yeni sezonunda başrolleri Ahmet Kural ve Hande Soral paylaşacak.

Ercan Kesal, Nazan Kesal ve Serhat Kılıç gibi usta oyuncuların da kadroda yer alacağı yeni sezonda, izleyiciler sürpriz gelişmelerle karşılaşacak.

Dizinin başrol oyuncusu Ahmet Kural ve 2. sezondaki rol arkadaşı Hande Soral, Türkiye'nin en çok kazandıran kelime yarışması Lingo Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde yer alacak

GASSAL OYUCULARI KİM?

Ahmet Kural

• Sibel Aytan

• Muharrem Türkseven

• Ezgi Özyürekoğlu

• Serkan Ercan

• Eren Balkan

• Ebru Cündübeyoğlu

• Demir Karahan

GASSAL HANGİ PLATFORMDA?

TRT'nin dijital platformu olan Tabii'de yayınlanan Gassal dizisinin yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir var.

GASSAL NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin İstanbul Beykoz ve çevresindeki çeşitli mekanlarda çekildiği ifade edildi.

GASSAL 5. BÖLÜM TEK PARÇA İZLEME LİNKİ VAR MI?

Gassal 5. bölüm izlemek için tıklayınız

GASSAL KONUSU NE?

Gassal dizisi, ölüm ile hayat arasındaki ince çizgiyi çarpıcı bir şekilde ele alıyor. Dizide, 30'lu yaşlarda bir gassal olan Baki'nin 'Ölünce beni kim yıkayacak?' sorusunun peşine düşmesi anlatılıyor.