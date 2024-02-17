Gardaşov diziden ayrılıyor mu? Gardaşov neden yok?

Daha önce İlyas Çakırbeyli karakterine hayat vererek geniş kitlelere ulaşan Ozan Akbaba, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Emir Gardaşov rolüyle bir kez daha Oktay Karynarca ile abi kardeş olmuş ve izleyiciyi ekrana kilitlemişti. Peki, Gardaşov diziden ayrılıyor mu?

(GARDAŞOV) OZAN AKBABA KİMDİR?

Ozan Akbaba 1982 yılında Kars'ta dünyaya geldi. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümünden mezun oldu. 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu, aynı zamanda film müzikleri de yapıyor. Ayrıca, 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan "Vaziyetler" isimli şarkının video klibinde oynadı. Oyuncu, 2015-2021 yılları arasında atv'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırdı.

GARDAŞOV DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ozan Akbaba, kısa süre sonra "Çırak" adlı dizinin çekimlerine başlayacak. Kendi projesi olan "Çırak" dizisinin yönetmenliğini ise Ozan Uzunoğlu yapmaktadır. Dizide Ozan Akbaba ile Damla Sönmez'in partner olacağı da bilinenler arasında yer aldı. Senaryosunu Ozan Akbaba'nın yazdığı Çırak dizisinin Tabii uygulamasında 10 bölüm olarak yayınlanması bekleniyor.