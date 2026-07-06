Türk sinemasının deneyimli isimlerinden Gani Rüzgar Şavata, Haberler.com'da yayınlanan programda sanat yaşamına ve Türkiye'nin toplumsal meselelerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kadir İnanır'ın Türk sinemasındaki yerine değinen Şavata, sanatın barış, kardeşlik ve toplumsal hafızayı yaşatma konusunda önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

"KADİR İNANIR ÜLKEMİZİN SON KILAVUZUDUR"

Kadir İnanır'a duyduğu saygıyı dile getiren Gani Rüzgar Şavata, "Kadir İnanır ülkemizin son kılavuzudur. Kadir İnanır güneşi arkasına almadı hiçbir zaman, güneşe doğru yürüdü." ifadelerini kullandı. Şavata, İnanır'ın yalnızca oyunculuğuyla değil, duruşu ve toplumsal meselelerde sergilediği tavırla da Türk sinemasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

"HEP ÜLKEMİN ACILARINI BEYAZ PERDEYE AKTARMAYA ÇALIŞTIM"

Filmlerinde toplumsal olayları işlemeyi tercih ettiğini belirten Şavata, sanatın insanların ortak hafızasını diri tutması gerektiğini ifade etti.

"Hep ülkemin acılarını beyaz perdeye aktarmaya çalıştım." diyen Şavata, yeni projelerinde de barış ve kardeşlik temasını öne çıkardığını belirterek, "Bu filmde barış var, kardeşlik var." sözleriyle mesaj verdi.

"KAPILARI SANATLA VE SPORLA AÇMAK LAZIM"

Türkiye'deki sosyal sorunlara da değinen Şavata, özellikle cezaevlerindeki doluluk oranına dikkat çekti.

"Cezaevleri dolup taşıyor, hücrelerde insanlar tek yatmıyor." diyen Şavata, toplumsal sorunların çözümünde sanatın ve sporun daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Kapıları sanatla, sporla açmak lazım." ifadelerini kullandı.

"SADDAM'IN ASKERLERİ FİLMİ YASAKLANDI"

Kariyerinde yaşadığı zorluklardan da bahseden Şavata, 2007 yılında çektiği Saddam'ın Askerleri filminin yasaklandığını hatırlattı.

Buna rağmen üretmeye devam ettiğini söyleyen Şavata, "Zübeyde de bizim anamız; onun için çekeceğim dedim ve çektim." diyerek sanatsal üretiminden hiçbir zaman vazgeçmediğini ifade etti.