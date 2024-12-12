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Gamze Karaduman Leyla'dan ayrıldı mı? Leyla dizisi Ferda neden yok?

Gamze Karaduman Leyla'dan ayrıldı mı? Leyla dizisi Ferda neden yok?
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Leyla dizisi Ferda neden yok? NOW'da yayınlanan Leyla dizisinde oyuncu değişikliğine gidiliyor. Çarşamba akşamları ekrana gelen "Leyla" dizisinde Ferda karakterini canlandıran Gamze Karaduman'ın (Mali'nin eşi, Tufo'nun kız kardeşi) dizideki akıbeti netleşti. Peki, Gamze Karaduman Leyla'dan ayrıldı mı?

Gamze Karaduman Leyla dizisinden ayrılıyor mu ve Leyla dizisi Ferda neden yok soruları gündeme geliyor. NOW'da yayınlanan Leyla dizisinin oyuncu kadrosu değişiyor. Leyla dizisi Ferda ayrıldı mı? Detaylar haberimizdedir…

GAMZE KARADUMAN LEYLA'DAN AYRILDI MI?

Son haftalarda hikayede yer almayan ve dizinin jeneriğinden aniden ismi silinen Karaduman'ın diziden ayrılma nedeni merak konusu oldu. Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre; "Ömer" dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan ve "Leyla"da yıldızını parlatan ünlü oyuncunun sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrıldığı ortaya çıktı. Karaduman'ın yapım şirketiyle karşılıklı anlaşarak projeden çekildiği öğrenildi.

Gamze Karaduman Leyla'dan ayrıldı mı? Leyla dizisi Ferda neden yok?

"FERDA"YI BAŞKA OYUNCU CANLANDIRACAK

Karaduman'ın dizide hayat verdiği "Ferda" karakterinin başka bir oyuncu tarafından canlandıracağı belirtildi. Ferda rolünü oynayacak yeni oyuncu henüz belli değil.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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