Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti
'Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri' filminin galasında Ananya Panday'ın rol arkadaşının yakın temasından rahatsız olduğu anlar sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun bakışları ve tepkisi dikkat çekerken, görüntüler kişisel sınırlar tartışmasını da beraberinde getirdi.
Hint sinemasının yeni yapımlarından "Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri" filminin galası, bu kez kırmızı halıdaki rahatsız edici anlarla gündeme geldi. Filmin başrol oyuncularından Ananya Panday, kameralar önünde rol arkadaşının yakın temasından rahatsız oldu.
KAMERALAR ÖNÜNDE RAHATSIZ EDEN YAKINLIK
Gala sırasında Ananya Panday'ın belinden tutularak okşanmaya çalışıldığı anlar sosyal medyada paylaşılırken, oyuncunun yüz ifadesi ve bakışları dikkat çekti. Panday'ın o anlarda huzursuz olduğu ve rol arkadaşına bakışlarıyla mesafe koymaya çalıştığı görüldü.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI
Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı ünlü oyuncunun rahatsızlığının açıkça belli olduğunu savundu. Olay, "kırmızı halıda kişisel sınırlar" tartışmasını da beraberinde getirdi.