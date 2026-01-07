Haberler

Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti
Güncelleme:
'Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri' filminin galasında Ananya Panday'ın rol arkadaşının yakın temasından rahatsız olduğu anlar sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun bakışları ve tepkisi dikkat çekerken, görüntüler kişisel sınırlar tartışmasını da beraberinde getirdi.

  • Hint sineması filmi 'Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri'nin galasında, başrol oyuncusu Ananya Panday'ın belinden tutularak okşanmaya çalışıldı.
  • Ananya Panday'ın yüz ifadesi ve bakışları, o anlarda huzursuz olduğunu ve mesafe koymaya çalıştığını gösterdi.
  • Gala sırasındaki görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve tepki toplayarak 'kırmızı halıda kişisel sınırlar' tartışmasına yol açtı.

Hint sinemasının yeni yapımlarından "Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri" filminin galası, bu kez kırmızı halıdaki rahatsız edici anlarla gündeme geldi. Filmin başrol oyuncularından Ananya Panday, kameralar önünde rol arkadaşının yakın temasından rahatsız oldu.

KAMERALAR ÖNÜNDE RAHATSIZ EDEN YAKINLIK

Gala sırasında Ananya Panday'ın belinden tutularak okşanmaya çalışıldığı anlar sosyal medyada paylaşılırken, oyuncunun yüz ifadesi ve bakışları dikkat çekti. Panday'ın o anlarda huzursuz olduğu ve rol arkadaşına bakışlarıyla mesafe koymaya çalıştığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı ünlü oyuncunun rahatsızlığının açıkça belli olduğunu savundu. Olay, "kırmızı halıda kişisel sınırlar" tartışmasını da beraberinde getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKartal Doğan:

Hiçte rahatsız olmamış. Ayrıca filmde olan temaslar bunun on katı, o rol icabı diyip burada o kadar kişi karşısında erkek taciz etti diye kimseyi aşağılamayın..

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

