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Galata Kulesi'nden düşen genç kim, intihar mı etti, düştü mü?

Galata Kulesi'nden düşen genç kim, intihar mı etti, düştü mü?
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İstanbul'da Galata Kulesi'ne çıkan 19 yaşındaki genç, metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Gencin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken düşme anına ait görüntüler kan dondurdu. Peki, Galata Kulesi'nden düşen genç kim, intihar mı etti, düştü mü?

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde saat 15.00 sıralarında dehşet veren bir olay yaşandı. Galata Kulesi'ni gezmek için çıkan bir kişi dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Peki, Galata Kulesi'nden düşen genç kim, intihar mı etti, düştü mü?

GALATA KULESİ'NDEN DÜŞEN GENÇ KİM?

İstanbul'da Galata Kulesi'ne çıkan 19 yaşındaki genç, metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Gencin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken düşme anına ait görüntüler kan dondurdu.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde saat 15.00 sıralarında dehşet veren bir olay yaşandı. Galata Kulesi'ni gezmek için çıkan bir kişi dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten aşağı düştü.

Polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından Emre K'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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