Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Gaddar dizisi ilk tanıtımıyla büyük beğeni topladı. Gaddar dizisinin oyuncuları ve konusu merak konusu oldu. Arama motorlarında diziyle alakalı detaylar sorgulatılıyor. Gaddar nerede çekiliyor merak konusu oldu. Peki, Gaddar oyuncuları kimler, konusu ne? Gaddar dizisi nerede çekiliyor? Detaylar haberimizde...

GADDAR OYUNCULARI KİMLER?

Gaddar dizisinin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak'ın yer aldığı Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Musab Ekici ve Uğur Yıldıran'ın yer alıyor.

GADDAR KONUSU NE?

Çağatay Ulusoy'u uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına döndüren ve şimdiden büyük bir merakla beklenen dizide uzun süren askerlik görevinden evine gelen Dağhan'ın (Çağatay Ulusoy) hayatının değişimi konu alınıyor. Sevdiği kız Aydan (Sümeyye Aydoğan) ona haber vermeden çekmiş gitmiş, kardeşi Rüzgar (Fatih Berk Şahin) ise karanlık bir dünyanın içine düşmüştür. Dağhan'ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alan dizinin tanıtımına Erkin Koray'ın Gaddar şarkısı eşlik ediyor.