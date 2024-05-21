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Gaddar neden bitiyor? FİNAL YAPIYOR! Gaddar niye final yapıyor?

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Ay Yapım'ın NOW TV için çektiği ve Çağatay Ulusoy'un ekrana döndüğü Gaddar dizisinden kötü haber geldi. Usta isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi önümüzdeki günlerde final yapacak. Peki, Gaddar neden bitiyor?

Gaddar neden bitiyor? Ay Yapım'ın NOW TV için çektiği ve Çağatay Ulusoy'un ekrana döndüğü Gaddar dizisinden kötü haber geldi. Usta isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi önümüzdeki günlerde final yapacak. Peki, Gaddar neden bitiyor? Detaylar!

GADDAR FİNAL Mİ YAPACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çukur ve Üç Kuruş'un yönetmeni Sinan Öztürk'ün çektiği, Hürer Ebeoğlu'nun ise yazdığı dizi, 20 bölümle ekran macerasını bitirecek. Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar'ı başrollerinde buluşturan, İbrahim Çelikkol'un da konuk oyuncu olarak yer aldığı dizi 7 Haziran akşamı ekrana veda edecek.

Gaddar neden bitiyor? FİNAL YAPIYOR! Gaddar niye final yapıyor?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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