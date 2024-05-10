Gaddar 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Gaddar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Gaddar 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Gaddar 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Gaddar SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekber'in görevi yerine getiremediğini öğrenen Arif Mübarek şirketten tanıdığı bir tetikçiyi Ekber'in hizmetine verir. Dağhan ve Kurt Arif'e bir adım daha yaklaşabilmek için esas eve giden noktalardan birine daha baskın yapar. Bu durumu öğrenen Arif herkesi ayaklandırır, Dağhan ve Kurt'u şeytan ilan edip hedef gösterir.

Dağhan'dan ayrılan Aydan çok öfkeliyken Oya bu durumdan gayet memnundur. Aydan, Enver'le iş birliği yapıp Dağhan'ı kızdırmanın yollarını arar. Kaset meselesi yüzünden Dağhan'la gerginliği devam ettiğinden Enver bu iş birliğini kabul eder. Yağmur, Enver'le yaşadığı son olaydan sonra gördüklerini hazmedemez ve aile evine geri döner. Fatma, Dağhan'ın da Aydan'dan ayrıldığını öğrenince hem Enver'i hem Dağhan'ı karşısına alıp durumu düzeltmeleri için akıl verir.

Leylâ Korkut'un yardım teklifini kabul eder ve geri dönmemesi için Korkut'un ondan istediklerini yerine getirmeye başlar.

Arif'in evine dışardan saldırmanın yeterli gelmeyeceğini düşünen Müdür, içeriye bir kadın muhbir sokabileceklerini düşünür ve Leylâ'yı bu iş için ikna etmeye çalışır. Dağhan şiddetle karşı çıksa da Leylâ ve Gürkan Arif'in evine girerler. Dağhan ve Müdür'ün örgütü bitirme çabaları dışarıdan devam ederken Leylâ da içeride elinden geleni yapar. Ancak küçük bir hata onları tehlikenin ortasında bırakır. Arif olayının yankıları sürerken Dağhan Korkut'un yaşadığını öğrenir.

Gaddar 70. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gaddar 70. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.