GADDAR 6. BÖLÜM İLK FRAGMAN İZLE! Gaddar yeni bölümde neler olacak?

Cuma akşamları NOW TV'de ekranlara gelen Gaddar dizisi, seyircinin ilk günden beri dikkatini çekiyor. Çağatay Ulusoy'un başrolünü üstlendiği Gaddar dizisinin her yeni bölümü bir başka olay yaratıyor. Gaddar'ın yeni bölümü ne zaman? Gaddar 6. bölüm ilk fragman izle! Gaddar son bölümde neler oldu? İşte detaylar...

GADDAR'IN KONUSU NE?

Uzun süren askerlik görevinden evine gelen Dağhan'ın hayatı artık bıraktığı gibi değildir. Sevdiği kız Aydan ona haber vermeden çekmiş gitmiş, kardeşi Rüzgar ise karanlık bir dünyanın içine düşmüştür. Dağhan'ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alıyor.

OYUNCULAR

Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Musab Ekici ve Uğur Yıldıran

GADDAR 6. BÖLÜM 1. FRAGMAN İÇİN TIKLAYIN

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müdür, Dağhan'a yeni bir hedef verir. Dağhan bu işi de tamamladıktan sonra Müdür'le bağlantısını kesmeyi düşünmektedir. Ancak Müdür'ün Enver Baltacı'yla mücadelede yardım teklif etmesi kafasını karıştırır. Müdür'ün zaman zaman Şirket'ten bağımsız hedefler belirlediğini ve bu hedeflerin de hep kötü adamlar olduğunu öğrenir. Bu durum zordaki insanlara yardım etmekten, kötüleri cezalandırmaktan haz duymaya başlayan Dağhan'ı yeni bir yol ayrıma getirir. Müdürle mecburi devam eden ilişkisi yeni bir boyut kazanır. Dağhan, yeni hedefinin peşindeyken Enver de Dağhan'a tuzak kurmanın peşindedir. Yağmur'a söz verdiği için Dağhan'a doğrudan saldıramamaktadır. Bu yüzden onun tetikçi olduğunu ispatlayarak onu içeri attırmaya çalışır. Öte yandan babasına meydan okuyan Enver, Yağmurla apar topar evlenmeye karar verir. Bu durumu öğrenen Ekber Baltacı'nın verdiği sert karşılık iki aileyi karşı karşıya getirir. Enver'in Dağhan'ı bitirme planının ikinci ayağı da Aydan'dır. Aydan'ı kendi tarafına çekip ondan Dağhan'la ilgili bilgi almaya çalışır. Bunun için ciddi vaatlerde bulunur. Aydan'ın annesi Oya da kızının Enver'e yardım etmesini desteklemekte ona psikolojik baskı uygulamaktadır.