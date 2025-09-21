Haberler

Fyodor Dostoyevski'nin yazdığı "Suç ve Ceza" adlı romanda başkarakter Raskolnikov cinayetleri işlediğinde kaç yaşındadır?

Fyodor Dostoyevski'nin yazdığı 'Suç ve Ceza' adlı romanda başkarakter Raskolnikov cinayetleri işlediğinde kaç yaşındadır?
Güncelleme:
Fyodor Dostoyevski'nin yazdığı "Suç ve Ceza" adlı romanda başkarakter Raskolnikov cinayetleri işlediğinde kaç yaşındadır?

FYODOR DOSTOYEVSKİ'NİN YAZDIĞI "SUÇ VE CEZA" ADLI ROMANDA BAŞKARAKTER RASKOLNİKOV CİNAYETLERİ İŞLEDİĞİNDE KAÇ YAŞINDADIR?

A: 13

B: 23

C: 33

D: 43

Cevap : B

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Türkiye'nin en heyecanlı ve ödüllü bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 sorudan oluşan bu çekişmeli yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada her soru, adım adım artan ödüllerle birlikte geliyor:

• 2. soru: 5.000 ₺

• 7. soru (1. baraj): 50.000 ₺

• 13. soru (final sorusu): 5.000.000 ₺

Yarışmacılar, yanlış cevap verdikleri takdirde son geçtikleri baraj ödülünü kazanırken, istedikleri an çekilme hakkına sahipler. Çekilme durumunda, en son doğru yanıtladıkları sorunun ödülü kendilerine veriliyor.

Bilgi, strateji ve cesaretin birleştiği bu büyük yarışmada, izleyiciler hem eğleniyor hem de heyecan dolu anlar yaşıyor!

Osman DEMİR
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
