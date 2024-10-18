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Fuat Keyman öldü mü, neden öldü? Fuat Keyman'ın hastalığı nedir?

Fuat Keyman öldü mü, neden öldü? Fuat Keyman'ın hastalığı nedir?
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Prof. Dr. Fuat Keyman öldü mü, neden öldü ve Fuat Keyman kimdir, kaç yaşında öldü soruları gündeme geliyor. Bilim Akademisi üyesi, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı, siyaset bilimci Prof. Dr. Fuat Keyman'ın ölüm nedeni merak ediliyor. Peki, Fuat Keyman öldü mü, neden öldü? Fuat Keyman'ın hastalığı nedir?

Fuat Keyman öldü mü, neden öldü? Fuat Keyman'ın hastalığı nedir? Siyaset bilimci ve yazar Prof. Dr. Fuat Keyman, 65 yaşında hayatını kaybetti. Bilim Akademisi üyesi olan Keyman, Sabancı Üniversitesi'nde Rektör Yardımcısı olarak görev yapıyordu ve uluslararası ilişkiler alanında uzmanlık sahibiydi. Aynı zamanda İstanbul Politikalar Merkezi'nin yöneticiliğini de üstlenmişti. Fuat Keyman kimdir, kaç yaşında? Fuat Keyman öldü mü? Detaylar haberimizdedir…

FUAT KEYMAN ÖLDÜ MÜ?

Türkiye'nin önde gelen akademisyenlerinden biri olan Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Keyman, hayatını kaybetti. Keyman'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

Prof. Keyman, uluslararası ilişkiler ve politika alanında yaptığı bilimsel çalışmalarla tanınmaktaydı. Sabancı Üniversitesi'nde Rektör Yardımcılığı görevini yürütmenin yanı sıra, uluslararası ilişkiler bölümünde ders vermekteydi. Türkiye ve dünya siyaseti üzerine yaptığı yorumlarla dikkat çeken Keyman, bilim dünyasına önemli katkılarda bulunmuştur.

Bilim Akademisi üyesi olan Fuat Keyman, hem rektör yardımcılığı görevini sürdürmüş hem de profesör unvanıyla uluslararası ilişkiler bölümünde faaliyet göstermiştir.

Fuat Keyman öldü mü, neden öldü? Fuat Keyman'ın hastalığı nedir?Fuat Keyman

FUAT KEYMAN KİMDİR?

Prof. Dr. Fuat Keyman, 1981 yılında lisans, 1983 yılında ise ODTÜ'de yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1991 yılında Carleton Üniversitesi'nden doktorasını aldı. 1994 ile 2002 yılları arasında Bilkent Üniversitesi'nde görev yaptıktan sonra, 2002'den 2010'a kadar Koç Üniversitesi'nde ders vermiştir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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