Fransa hükümet mi düştü, Fransa'da hükümet neden düştü? Fransa'da ne oluyor?

Ulusal Meclis'te yapılan oylamada yeterli desteği bulamayan Bayrou hükümeti, sadece 9 aylık bir iktidarın ardından sona erdi.

FRANSA HÜKÜMET Mİ DÜŞTÜ?

Fransa'da siyasi gündemi sarsan gelişme yaşandı. Başbakan François Bayrou liderliğindeki merkez sağ hükümet, Ulusal Meclis'te yapılan güven oylamasında yeterli desteği bulamayarak düştü. Oylamada hükümete karşı çıkan vekillerin sayısı, güvenin yeniden tesis edilmesini imkânsız hale getirdi. Bu sonuç, ülke siyasetinde yeni bir dönemin kapısını araladı.

1958'DEN BERİ BİR İLK

Fransa'da 1958'de beşinci cumhuriyetin ilanından bu yana hiçbir hükümet güven oylamasıyla düşmemişti. Bayrou kabinesinin aldığı sonuç, bu açıdan tarihi bir kırılma olarak kayıtlara geçti. Siyaset uzmanları, bu durumun Fransa'da siyasi dengeleri uzun süre etkileyeceği yorumunu yapıyor.

9 AYLIK KISA İKTİDAR

François Bayrou, göreve geldiği tarihten itibaren ülkenin ekonomik sorunlarına ve toplumsal kutuplaşmaya çözüm aramıştı. Ancak uygulamaya koyduğu politikalar yeterli desteği bulamadı. Bayrou hükümeti yalnızca 9 ay dayanabildi ve görev süresi Fransa siyasi tarihinde en kısa ömürlü iktidarlardan biri olarak tarihe geçti.

YENİ SÜRECİN BELİRSİZLİĞİ

Şimdi gözler Cumhurbaşkanı'nın atayacağı yeni başbakan ve kurulacak hükümete çevrilmiş durumda. Uzmanlar, kısa süre içinde yeni bir seçim ihtimalinin de gündeme gelebileceğini belirtiyor. Bayrou hükümetinin düşmesi, hem merkez sağda hem de muhalefet cephesinde yeniden yapılanma sürecini hızlandırabilir.