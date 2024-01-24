Fox Tv satıldı mı? Fox Tv logo ve ismi neden değişti?

Uzun yıllardır yayın hayatına devam eden FOX TV'nin adı değiştirildi. Sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından FOX TV satıldı mı sorusu gündeme geldi. Arama motorlarında Fox Tv isminin neden değiştiği sorgulatılıyor. Peki, Fox Tv satıldı mı? Fox Tv logo ve ismi neden değişti? Detaylar haberimizde...

FOX TV YENİ İSMİ NE?

Disney grubun FOX'u satın alırken isim hakkını belli bir süre almasından dolayı kanal, isim değişikliğine gitti. Sürenin sonunda dünyanın birçok yerinde izlenen kanalın adı değişti. Gelişmeyi duyuran RTÜK üyesi İlhan Taşçı, X hesabından yaptığı paylaşımda "FOX TV logo değişikliğine gitti artık Now TV oldu. RTÜK değişiklik istemini yerinde bularak onayladı" ifadelerini kullandı.

FOX TV SAHİBİ KİM?

FOX, The Walt Disney Company'nin sahibi olduğu Fox Networks Group (Walt Disney Doğrudan Tüketiciye ve Uluslararası/Disney Türkiye)'nin Türkiye'de yayın yapan televizyon kanalıdır. 22 Nisan 1993'te yayın hayatına başlayan İhlas Holding'in yayın kuruluşu olan TGRT'nin yayın haklarının devredilmesinden sonra aynı frekans üzerine 24 Şubat 2007 tarihinde kurulmuştur. FOX, şu anki resmi logosunu 9 yıldır, ekrandaki logosunu ise 15 yıldır kesintisiz olarak kullanmaktadır.