Fodepar ne demek? Survivor Fodepar anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Fodepar kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Fodepar anlamı ne? Fodepar ne demek?

FODEPAR NE DEMEK?

TDK'ya göre fodepar anlamı bulunmamaktadır. Sözlük'te fodepar kelimesi bulunmuyor.

TDK'YA GÖRE DEPAR NE DEMEK?

TDK'ya göre dilimize Fransızca'dan geçen depar kelimesinin anlamı "Çıkış" demektir.

Haliyle fodepar ise yanlış çıkış anlamına gelmektedir.