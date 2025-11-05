Haberler

Fırında mide bulandıran görüntü: Dükkan sahibini 10 bin dolarlık teklif kurtaramadı

Fırında mide bulandıran görüntü: Dükkan sahibini 10 bin dolarlık teklif kurtaramadı
Bir fırının vitrininde ekmeklerin arasında fare görülmesi büyük tepki topladı. Görüntüleri kaydeden müşteriye 10 bin dolar teklif eden fırın sahibi, videonun yayılmasını engelleyemedi. Olayın ardından fırın kapatıldı.

Bir fırının vitrininde ekmeklerin arasında fare görüntülendi. O anları kayda alan bir müşteri, videoyu sosyal medyada paylaştı. İddiaya göre fırın sahibi, görüntülerin yayılmaması için videoyu çeken kişiye 10 bin dolar teklif etti ancak müşteri bunu kabul etmedi. Görüntülerin yayılmasının ardından fırın kapatıldı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
