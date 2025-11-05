Fırında mide bulandıran görüntü: Dükkan sahibini 10 bin dolarlık teklif kurtaramadı
Bir fırının vitrininde ekmeklerin arasında fare görülmesi büyük tepki topladı. Görüntüleri kaydeden müşteriye 10 bin dolar teklif eden fırın sahibi, videonun yayılmasını engelleyemedi. Olayın ardından fırın kapatıldı.
