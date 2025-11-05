Fırında mide bulandıran görüntü: Dükkan sahibini 10 bin dolarlık teklif kurtaramadı

Bir fırının vitrininde ekmeklerin arasında fare görüntülendi. O anları kayda alan bir müşteri, videoyu sosyal medyada paylaştı. İddiaya göre fırın sahibi, görüntülerin yayılmaması için videoyu çeken kişiye 10 bin dolar teklif etti ancak müşteri bunu kabul etmedi. Görüntülerin yayılmasının ardından fırın kapatıldı.