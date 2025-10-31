Firaz diziden ayrılıyor mu?

Yeni sezonun başında olaylı sahneleriyle büyük ses getiren Kızılcık Şerbeti, Doğa ile Firaz'ın ilişkisi ve ardından gelen RTÜK incelemesi sonrası yapılan değişikliklerle dikkat çekmişti. Ancak bu revizyonların ardından dizinin reytinglerinde bir miktar düşüş yaşandı. Şimdi herkesin aklındaki soru aynı: Firaz diziye veda mı edecek, yoksa hikâyede kalmaya devam mı edecek?

FİRAZ DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti dördüncü sezonunda adeta ayrılık fırtınası yaşıyor. Dizinin izleyicileri, son haftalarda arka arkaya gelen vedalarla büyük bir şaşkınlık içerisinde. Işıl ve Firaz karakterlerinin ardından, Mustafa ve Doğa için de ayrılık iddiaları gündeme geldi.

SI·LA TU¨RKOĞLU DİZİDEN AYRILIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş, dizinin Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'nun projeye kesin olarak veda ettiğini doğruladı. Türkoğlu'nun ayrılığının ardında, senaryodaki yönelim değişiklikleri ve oyuncunun kariyer planlamasının etkili olduğu iddia ediliyor.

I·Kİ KARAKTER DAHA VEDA ETTİ

Geçtiğimiz günlerde yine Birsen Altuntaş'ın duyurduğu habere göre, Işıl karakterini canlandıran Ece İrtem ve Firaz karakterine hayat veren Batuhan Bozkurt Yüzgüleç de diziden ayrıldı. Bu gelişmelerle birlikte, dizinin çekirdek kadrosunda ciddi bir değişim yaşanıyor.

4. SEZON BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Kızılcık Şerbeti 4. sezonuyla seyircilere beklenen etkiyi veremedi. Reytinglerde düşüş yaşayan yapım, hikâye akışındaki durağanlık ve kadrodaki ardı ardına yaşanan ayrılıklar nedeniyle eleştiriliyor. Yapım ekibinin, sezonun geri kalanında hikâyeye yeni karakterler dahil ederek dengeyi yeniden kurması bekleniyor.

YENİ DÖNEMİN HABERCİSİ

Dizide yaşanan bu ayrılıklar, Kızılcık Şerbeti için bir dönüm noktası olarak görülüyor. Senaryo ekibinin hikâyeyi tazelemek ve izleyici ilgisini yeniden canlandırmak amacıyla yeni bir dönem hazırlığında olduğu konuşuluyor.