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Ekranlara veda edeli yıllar olan yerli diziler, YouTube kanallarında izlenmeye ve para kazandırmaya devam ediyor. YouTube kanallarının izlenme ve gelirlerini tahmin eden ViewStats'ın verilerine göre, final yapmış 20 Türk dizisinin kanalları ayda toplam yaklaşık 3,35 milyon TL gelir elde ediyor.

MUHTEŞEM YÜZYIL AÇIK ARA ÖNDE

Listenin birinci sırasında, Halit Ergenç'in Kanuni Sultan Süleyman'ı canlandırdığı Muhteşem Yüzyıl bulunuyor. 2011-2014 yılları arasında yayımlanan ve 11 Haziran 2014'te son bölümüyle ekrandan çekilen dizinin YouTube kanalının aylık gelirinin 499.700 TL olduğu hesaplandı. Onedio'nun aktardığına göre ViewStats'ın mart ayındaki verilerinde bu rakam 800 bin TL civarındaydı.

İkinci sırada aylık 454.200 TL ile Ali Rıza Bey ailesinin hikâyesini anlatan Yaprak Dökümü yer alıyor. 29 Aralık 2010'da final yapan dizi, aradan 16 yıl geçmesine rağmen zirveye çok yakın. Aras Bulut İynemli'nin Yamaç Koçovalı karakteriyle akıllara kazınan ve 7 Haziran 2021'de sona eren Çukur ise ayda 340.700 TL ile üçüncü oldu.

İlk beşi, aylık 258.900 TL ile Kurtlar Vadisi'nin 2005'te biten ilk serisi ve 245.300 TL ile Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolündeki Aşk-ı Memnu tamamladı.

IMDB PUANI GELİRİ BELİRLEMEDİ

Listede izleyici puanı ile YouTube kazancı arasında bir paralellik görülmedi. IMDb'de 3,8 puanda kalan ve 20 sezonun ardından 5 Haziran 2026'da final yapan Arka Sokaklar, aylık 199.900 TL ile Ezel (118.100 TL) ve Behzat Ç. (95.400 TL) gibi yüksek puanlı yapımların önüne geçti. IMDb'de 9,0 puan alan Leyla ile Mecnun ise ayda 20.400 TL ile sondan ikinci sırada kaldı.

Komedi dizileri arasında en çok kazanan, Gülse Birsel'in yazdığı Avrupa Yakası oldu; dizinin aylık geliri 227.100 TL olarak hesaplandı. Seksenler 163.500 TL, Diriliş Ertuğrul ve Medcezir 131.700'er TL, Adını Feriha Koydum 127.200 TL gelir getiriyor.

SON SIRADA KANIT VAR

Listenin geri kalanında İçerde (90.800 TL), Öyle Bir Geçer Zaman ki (86.300 TL), Doktorlar (77.200 TL), Poyraz Karayel (59.000 TL) ve Kiraz Mevsimi (24.000 TL) yer aldı. 2013'te final yapan polisiye dizi Kanıt ise ayda 3.900 TL ile son sırada bulunuyor. Zirvedeki Muhteşem Yüzyıl ile Kanıt arasındaki gelir farkı yaklaşık 128 kat.

ViewStats'ın rakamları, kanalların izlenme sayılarına dayanan tahmini değerlerdir.