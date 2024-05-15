Feyza Civelek kimdir? Feyza Civelek kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Senaryo yazarı bir annenin kızı olan Civelek, ilk oyunculuk deneyimini 2009 yılında Acemi Cadı dizisiyle gerçekleştirmiştir. Feyza Civelek hangi dizi ve filmlerde oynadı? Feyza Civelek kimdir? Detaylar haberimizdedir…

FEYZA CİVELEK KİMDİR?

1995 yılında İstanbul'da doğan Feyza Civelek, "Adını Feriha Koydum" dizisi ile büyük çıkış yakaladı. Annesi, "Güllerin Savaşı" dizisinin senaristi Melis Civelek'tir. İlk oyunculuk deneyimini "Acemi Cadı" dizisinde yaşayan Civelek, "Kavak Yelleri" dizisinde de kısa süre rol aldı. "Güllerin Savaşı" dizisi için 1,5 ayda verdiği kilo ile dikkat çeken oyuncu, sosyal medyada da oldukça aktif. Instagram'da feyzacivelek kullanıcı adı ile 2,2 milyon takipçisi bulunmaktadır. Son olarak "Kızılcık Şerbeti" dizisinde Nilay karakterine hayat vermektedir.