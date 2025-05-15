Feyyaz Yiğit kimdir? Feyyaz Yiğit kaç yaşında, nereli?

Feyyaz Yiğit kimdir? Feyyaz Yiğit kaç yaşında, nereli?
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Feyyaz Yiğit, son yıllarda hem senarist hem de oyuncu kimliğiyle dikkat çeken çok yönlü bir sanatçıdır. Mizahi tarzı, sıra dışı karakterleri ve özgün senaryolarıyla tanınan Feyyaz Yiğit, özellikle "Gibi" dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Peki, Feyyaz Yiğit kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir?

Son yıllarda televizyon ve sinema dünyasında adından sıkça söz ettiren Feyyaz Yiğit, oyunculuk, senaristlik ve yazarlık gibi birçok alanda gösterdiği başarıyla dikkat çekiyor. Özellikle Gibi dizisi ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Feyyaz Yiğit kimdir? Feyyaz Yiğit kaç yaşında, nereli? soruları merak ediliyor. Peki, Feyyaz Yiğit kimdir? Feyyaz Yiğit kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

FEYYAZ YİĞİT KİMDİR?

Feyyaz Yiğit, 1 Temmuz 1988 tarihinde Düzce'de doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 36 yaşında olan sanatçı, Karadeniz kökenli bir ailenin çocuğudur. Eğitim hayatına Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde başlamış, daha sonra Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nden mezun olmuştur.

Üniversite sonrası reklam sektöründe çalışan Feyyaz Yiğit, burada kazandığı deneyimlerin ardından sanat ve televizyon dünyasına geçiş yapmıştır.

Feyyaz Yiğit kimdir? Feyyaz Yiğit kaç yaşında, nereli?

FEYYAZ YİĞİT KARİYERİ

Feyyaz Yiğit, ilk olarak Okan Bayülgen'in "Disko Kralı" programında skeç yazarlığı ve müzisyenlik yaparak televizyon dünyasına adım atmıştır. Ancak asıl çıkışını, senaristliğini ve başrolünü üstlendiği "Ölümlü Dünya" ve "Cinayet Süsü" filmleriyle yapmıştır.

Daha sonra Exxen platformunda yayınlanan ve büyük bir beğeni toplayan "Gibi" dizisi ile kariyerinin zirvesine ulaşmıştır. Dizide Yılmaz karakteriyle adeta özdeşleşen Feyyaz Yiğit, hem senaryoyu yazmakta hem de başrolü oynamaktadır.

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