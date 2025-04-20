İzmir'in Foça ilçesinde yaşanan trajik olay sonrası "Fehmi Işıklar'ın oğlu annesini neden öldürdü?" sorusu gündemde büyük merak uyandırdı. 28 yaşındaki C.I.'nın annesi Gülay Işıklar'ı vurması, Türkiye genelinde üzüntü ve şaşkınlık yarattı. Fehmi Işıklar'ın ailesinde yaşanan bu trajedinin perde arkası araştırılıyor. Olayla ilgili yapılan ilk açıklamalara göre, Fehmi Işıklar'ın oğlu C.I. ilk ifadesinde annesini kazara vurduğunu belirtti. Peki, Fehmi Işıklar'ın oğlu annesini neden öldürdü?

FEHMİ IŞIKLAR'IN OĞLU ANNESİNİ NEDEN ÖLDÜRDÜ?

İzmir'in Foça ilçesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski başkanvekillerinden Fehmi Işıklar'ın eşi Gülay Işıklar (54), sabah saatlerinde Bağarası Mahallesi'ndeki evlerinde, 28 yaşındaki oğulları C.I. tarafından tabanca ile vurularak hayatını kaybetti.

Olayın ardından komşuların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülay Işıklar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazesi, Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.