ABD Merkez bankası FED, kısa süre sonra faiz kararını açıklayacak. Türkiye ve tüm dünya gelişmeyi yakından takip ederken FED faiz düşürürse dolar ne olur? FED faiz düşürmesi ne demek merak edildi. Peki, FED faiz düşürmesi ne demek?

FED FAİZ DÜŞÜRÜRSE DOLAR NE OLUR?

fed, Politika faizi düşerse borsa kısa ve orta vadede yükselir. Bu yükseliş genellikle faizlerin düşmeye başladığı dönemden önce başlayabilir. Çünkü yatırımcılar, düşük faizle mevduatta beklemek yerine temettü veren hisseler ile benzer karı elde etmeye çalışabilir. FED faizi düşerse de borsa yükselir.