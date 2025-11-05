Fatih Ürek'in sağlık durumunda yeni gelişme: Gözlerini açıp kapattı
15 Ekim'de evinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Fatih Ürek, anjiyo operasyonunun ardından yoğun bakımda uyutularak tedavi ediliyor. Kalbi 20 dakika duran Ürek'in durumu stabil seyrederken, Prof. Dr. Osman Müftüoğlu sanatçının kısa süreli gözlerini açıp kapattığını açıkladı.
- Fatih Ürek 15 Ekim'de kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.
- Fatih Ürek'in kalbi kriz sırasında 20 dakika durdu ve CPR ile yeniden çalıştırıldı.
- Fatih Ürek yoğun bakımda 22'nci günde kısa süreli olarak gözlerini açıp kapattı.
15 Ekim günü evinde kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan Fatih Ürek, yapılan ilk müdahalenin ardından anjiyo operasyonu geçirmişti. Uzun süredir yoğun bakımda uyutularak tedavi edilen 59 yaşındaki sanatçının sağlık durumu yakından takip ediliyor. Doktorların son açıklamalarına göre Ürek'in durumu stabil seyrini sürdürüyor.
20 DAKİKA KALBİ DURDU
Ünlü sanatçının kalbi, geçirdiği kriz sırasında 20 dakika boyunca durmuş, yapılan CPR (kalp masajı) müdahalesiyle yeniden hayata döndürülmüştü. O günden bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan Ürek hakkında çıkan "öldü" iddiaları geçtiğimiz günlerde yalanlanmıştı. Sağlık ekibi, sanatçının beyin sapında hasar oluştuğu yönündeki iddialar karşısında açıklama yapmazken, tedavinin titizlikle sürdürüldüğü bilgisi paylaşıldı.
KRİTİK GELİŞMEYİ OSMAN MÜFTÜOĞLU DUYURDU
Çağla Şıkel ile Yeni Bir Gün programında konuşan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Fatih Ürek'in sağlık durumuna dair kritik bir gelişmeyi aktardı. Ünlü sanatçının yoğun bakımda 22'nci gününde kısa süreli olarak gözlerini açıp kapattığı bildirildi. Müftüoğlu, bu hareketin reflekse dayalı olabileceğini, ancak aynı zamanda bir tepki verme göstergesi olarak da değerlendirilebileceğini ifade etti.