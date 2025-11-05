Fatih Ürek'in sağlık durumunda yeni gelişme: Gözlerini açıp kapattı

15 Ekim günü evinde kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan Fatih Ürek, yapılan ilk müdahalenin ardından anjiyo operasyonu geçirmişti. Uzun süredir yoğun bakımda uyutularak tedavi edilen 59 yaşındaki sanatçının sağlık durumu yakından takip ediliyor. Doktorların son açıklamalarına göre Ürek'in durumu stabil seyrini sürdürüyor.

20 DAKİKA KALBİ DURDU

Ünlü sanatçının kalbi, geçirdiği kriz sırasında 20 dakika boyunca durmuş, yapılan CPR (kalp masajı) müdahalesiyle yeniden hayata döndürülmüştü. O günden bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan Ürek hakkında çıkan "öldü" iddiaları geçtiğimiz günlerde yalanlanmıştı. Sağlık ekibi, sanatçının beyin sapında hasar oluştuğu yönündeki iddialar karşısında açıklama yapmazken, tedavinin titizlikle sürdürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

KRİTİK GELİŞMEYİ OSMAN MÜFTÜOĞLU DUYURDU

Çağla Şıkel ile Yeni Bir Gün programında konuşan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Fatih Ürek'in sağlık durumuna dair kritik bir gelişmeyi aktardı. Ünlü sanatçının yoğun bakımda 22'nci gününde kısa süreli olarak gözlerini açıp kapattığı bildirildi. Müftüoğlu, bu hareketin reflekse dayalı olabileceğini, ancak aynı zamanda bir tepki verme göstergesi olarak da değerlendirilebileceğini ifade etti.