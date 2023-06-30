Fatih Portakal bugün Sözcü TV Ana Haber sezon finalini sundu. Sezon finalinde bugün sezon içindeki son yayınım açıklamasında bulundu. Bunun ardından izleyiciler Fatih Portakal istifa mı etti, kanaldan ayrıldı mı merak etti. Peki, Fatih Portakal Sözcü TV'den ayrıldı mı, hangi kanala geçecek, neden ayrıldı? Fatih Portakal Sözcü TV'den istifa mı etti, yeni kanalı neresi olacak? İşte detaylar...

Fatih Portakal, Sözcü TV'den şimdilik ayrıldığına dair bir açıklamada bulundu. Fatih Portakal sözcüden ayrıldı mı? Fatih Portakal hangi kanalda? Fatih Portakal hangi kanala geçecek, neden ayrıldı? Fatih Portakal Sözcü TV'den istifa mı etti, yeni kanalı neresi olacak? İşte bilgiler...

FATİH PORTAKAL SÖZCÜ TV'DEN AYRILDI MI 2023?

Fatih Portakal bugün Sözcü TV Ana Haber bülteninde sezonun son yayınını yapacağını söyledi. Bunun ardından vatandaşlar Fatih Portakal'ın kanaldan ayrılıp ayrılmayacağını merak etmişti.

Fatih Portakal'ın açıklamalarından kesitler şöyle:

"Bana müsaade... Evet benim bugün sezon içindeki son yayınım. 20 Mart'ta ilk merhabamı demiştim size... Aşağı yukarı 12-13 hafta sizlerle birlikte oldum. Bugün de sezon finaliyle sizlerle birlikteyim. He sonrasında sizlerle olur muyum olmaz mıyım onu zaman gösterir, bilemiyorum. Ama ben haber sunmaktan keyif alıyorum."

"Bu çekirdek ekiple harika bir 3 ay geçirdim. İlk defa birbirimizi tanıdık ama epey alıştık. Kişilikleri, profesyonellikleri ve dostlukları için çok teşekkür ediyorum. 90 gün içinde bir başarı ortaya koyduysak bunun sebebi ekip ruhuna sahip olmak. Her birinize çok teşekkür ediyorum sağ olunuz, var olunuz. Özleyeceğim bu insanları."

Bu açıklamaların ardından Fatih Portakal'ın Sözcü TV'den ayrıldığı ve yeni kanala geçeceği gündeme geldi.

FATİH PORTAKAL KİMDİR?

Fatih Portakal (d. 2 Şubat 1968, Nazilli), Türk gazeteci, sunucu ve YouTuber.

2 Şubat 1968'de Aydın'ın ilçesi Nazilli'de doğdu. Annesi Nazillili, Babası Karacasuludur. İlköğrenimini Nazilli'de; orta ve lise öğrenimini İzmir Atatürk Lisesinde tamamladı. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. 1994 yılında yüksek lisans ve yabancı dil eğitimini yapmak üzere Avustralya'ya gitti.