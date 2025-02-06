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Fatih Portakal Sözcü TV'den ayrıldı mı? Fatih Portakal neden yok? Fatih Portakal Youtube yayını yok mu?

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Geçtiğimiz hafta gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan'la ilgili sözleri nedeniyle tepkilerin odağı haline gelen ünlü gazeteci Fatih Portakal, emeklilik kararı aldı. Portakal, ekranlara tamamen veda edeceği tarihi açıkladı. Fatih Portakal Sözcü TV'den ayrıldı mı? Fatih Portakal neden yok?

Sözcü Tv'de ana haber bültenini sunan Fatih Portakal geçtiğimiz hafta gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan'a yönelik "Barış Pehlivan'ın yaptığı yanlıştı. Gazetecilik etiği açısından da yapmaması gerekirdi." sözleriyle gündeme geldi. Portakal'a birçok isim tepki gösterirken, ünlü sunucu dikkat çeken bir karar aldı. Fatih Portakal Sözcü TV'den ayrıldı mı? Fatih Portakal neden yok? Fatih Portakal Youtube yayını yok mu?

FATİH PORTAKAL, EMEKLİYE AYRILIYOR

Fatih Portakal yaptığı açıklamayla, Youtube yayınlarını sonlandırdığını, Sözcü Tv'deki görevine de haziran ayında veda ederek, tamamen emekliye ayrılacağını söyledi. Portakal şu ifadeleri kullandı: "Pazartesi'den itibaren YouTube kanalımda yayınlarıma son veriyorum. Artık YouTube yayını yapmayacağım. Yani süreli ya da süresiz bilmiyorum açıkçası.

"ARTIK 57 YAŞINA GELDİM"

Sözcü TV'de program yapmayı bırakacağım. Çünkü Haziran'dan sonra da tamamen emekli olmayı düşünüyorum. Artık 57 yaşına da geldim, bu yaştan sonra tamamen emeklilik hayatı sürmek istiyorum.

"İZMİR'DEKİ HAYATIMA GERİ DÖNECEĞİM"

Yeter artık diyorum, benim için de haber sunma süresinin bittiğini düşünüyorum. İzmir'de yaşayan bir insandım, İzmir'deki hayatıma geri döneceğim.

Fatih Portakal Sözcü TV'den ayrıldı mı? Fatih Portakal neden yok? Fatih Portakal Youtube yayını yok mu?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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