Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, "Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı kesinleşmiş. Taraflar el sıkışmış. Hayırlısı olsun diyelim" ifadelerini kullandı. Peki, Fatih Portakal Meral Akşener iddiası nedir?

FATİH PORTAKAL MERAL AKŞENER İDDİASI NEDİR?

Fatih Portakal, Meral Akşener konusunda ise şöyle konuştu:

"İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili de bir kulis bilgisi vereyim. Akşener'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması kesinleşti gibi. Biliyorsunuz AK Parti'nin büyük kongresi 23 Şubat'ta. Martta, yeni kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak Meral Akşener de olacak. Onun ismini duyacağız. Zaten önce çevresindeki adamları gönderdi. Önümüzdeki günlerde Ünal Karaman da geçecek. Net bir şekilde onu da sizlerle paylaşayım. Bu da işte duruşsuzluk, başka bir şey değil. Yazık. Cevdet Yılmaz devam edecek mi etmeyecek mi? İkinci bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak mı bilmiyorum? Ama Meral Akşener'in de Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması kesinleşmiş. Eller sıkışılmış. Hayırlısı olsun diyelim."

Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, son olarak Akşener ile ilgili dikkat çeken sözler sarf ederken, Akşener'in yeni görevini ve tarihini de açıkladı. Akşener tarafı ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor.