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Fatih Portakal'ın maaşı ne kadar? Fatih Altaylı, Fatih Portakal'ın ne kadar kazandığını açıkladı!

Fatih Portakal'ın maaşı ne kadar? Fatih Altaylı, Fatih Portakal'ın ne kadar kazandığını açıkladı!
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Fatih Portakal'ın aldığı ücretin Sözcü TV'de kriz yarattığı iddiaları gündemdeyken, Fatih Altaylı'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ardından, "Fatih Portakal'ın maaşı ne kadar?" sorusu merak konusu oldu. Peki, Fatih Portakal'ın aylık geliri ne kadar?

Gazeteci Fatih Altaylı'nın açıklamalarının ardından, " Fatih Portakal'ın maaşı ne kadar?" sorusu gündem oldu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Fatih Altaylı, Fatih Portakal'ın aylık gelirini duyurdu. Fatih Portakal aylık ne kadar maaş alıyor? Detaylar haberimizdedir…

FATİH PORTAKAL'IN MAAŞI NE KADAR?

Son dönemlerde Sözcü TV'de Ebru Baki ve Genel Yayın Yönetmeni Alişer Delek gibi üst düzey isimlerin istifası medya gündemine bomba gibi düştü. Kanalda yaşanan bu huzursuzluğun perde arkasında ise Fatih Portakal'ın aldığı astronomik maaşın olduğu öne sürüldü.

Fatih Portakal'ın maaşı ne kadar? Fatih Altaylı, Fatih Portakal'ın ne kadar kazandığını açıkladı!

AYLIK MAAŞI 14 MİLYON LİRA

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Fatih Altaylı, Fatih Portakal'ın aylık maaşının 14 milyon lira seviyelerinde olduğunu ve bunun da kanaldaki üst düzey isimleri rahatsız ettiğini öne sürdü.

Fatih Altaylı, konuyla ilgili açıklamasında "Sözcü'de bir şeyler oluyor. Tam ne olduğunu da bilmiyoruz. Olayların kaynağının Fatih Portakal'ın orada aldığı maaş olduğu söyleniyor. Bunun da kurumda ciddi bir rahatsızlık yarattığı ve istifa ettiği konuşuluyor" ifadelerine yer verdi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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