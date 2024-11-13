Ünlü oyuncu Faruk Peker hakkında merak edilenler yeniden gündeme gelmeye başladı. Faruk Peker, 1 Ocak 1956 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kariyerine 1977 yılında, ünlü yönetmen Yılmaz Duru'nun Kükreyen Aslan adlı sinema filmiyle adım atan Faruk Peker, 1980'li yıllarda hızla yükseldi ve adını duyurdu. Peki, Faruk Peker kimdir? İffet filminin oyuncusu Faruk Peker kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

FARUK PEKER KİMDİR?

Faruk Peker 1 Ocak 1956 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Türk manken, senarist ve sinema sanatçısıdır. Kariyerine 1977 yılında, Yılmaz Duru'nun yönetmenliğini üstlendiği Kükreyen Aslan adlı sinema filmiyle başlayan Faruk Peker, 1980'li yıllarda sinema dünyasında adını duyurmuş ve başrollerini ünlü isimlerle paylaştığı pek çok filmde yer almıştır. Bu dönemde, özellikle Müjde Ar, Ahu Tuğba ve Banu Alkan gibi oyuncularla birlikte çalışarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. 1990'lı yıllarda ise kariyerini televizyon dizilerine taşıyan sanatçı, Zehirli Çiçek, Berivan ve Yeniden Çalıkuşu gibi popüler dizilerde de önemli roller üstlenmiştir.

Faruk Peker, Türkiye Cumhuriyeti'nin eski başbakanlarından olan Recep Peker'in torunu ve 16 Temmuz 2010'da vefat eden Sydney Başkonsolosu Recep Peker'in ise kardeşidir.