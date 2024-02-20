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Ezan okunurken namaz kılınır mı? Ezandan önce kılınan namaz kabul olur mu?

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Ezan okunurken namaz kılınmanın kabul olup olmadığı, ezandan önce kılınan namazın geçerliliği konusu gündemde. Bu konuda farklı görüşler ve yorumlar bulunmaktadır. Ezan okunurken namaz kılınır mı?

Müslümanları ibadete davet eden ezan okunurken kılınan namazın kabul olup olmadığı kafa kurcalıyor. Müslümanlar, ezan okunurken namazın kılınıp kılınamayacağını merak ediyor. Peki Diyanet konu hakkında ne söylüyor? Ezan okunurken namaz kılınır mı? İşte detaylar...

Ezan, Müslümanları namaza çağıran ve İslam'ın ibadet ve kültür alanında önemli bir yere sahip olan sembolik bir çağrıdır. İslam dünyasında beş vakit namazın farz olduğu bilinmektedir. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere beş vakit namaz bulunmaktadır. Bu namazlar, Müslümanlar tarafından hem evde hem de camide kılınabilir. Ezan, her bir namaz vaktinin başladığını duyurarak Müslümanları ibadetlerini yerine getirmeye davet etmektedir. Bu şekilde, ezan sadece bir ibadet çağrısı olmanın ötesinde, İslam toplumunda birlik ve beraberliği simgeleyen önemli bir unsurdur.

EZAN OKUNURKEN NAMAZ KILINIR MI?

Ezanı dinleyip ezanın bitmesini bekleyerek namaz kılmak, en güzel ve doğru olanıdır. Ancak, ezan okunduğu anda namaz vakit girmiş kabul edilir ve bu süre içinde kılınan namaz kabul olunur. Ezan okunmadan veya ezan okunurken kılınan namaz da geçerli kabul edilir, çünkü namaz vakti girmiştir.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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