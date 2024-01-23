Eyyâm-ı biyd nedir, önemi ne? Eyyâm-ı biyd orucu ne zaman, nasıl tutulur?

Eyyam-ı biyd kelime anlamı ve önemi araştırılan konular arasında yer alıyor. İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan Eyyam-ı biyd günleri hakkında daha fazla detaylar araştırılıyor. Arama motorlarında bu önemli günlerde oruç tutulmanın sevabı ve nasıl niyet edileceği sorgulatılıyor. Peki, Eyyâm-ı biyd nedir, önemi ne? Eyyâm-ı biyd orucu ne zaman, nasıl tutulur? Detaylar haberimizde...

EYYAM-I BİYD NEDİR?

Eyyâm-ı Biyd, İslam takvimine göre her ayın 13, 14 ve 15. günlerini ifade eder. Bu günler, ayın parlak günleri olarak kabul edilir ve özellikle 15. günü, dolunayın en parlak olduğu gün olarak bilinir. Eyyâm-ı Biyd, İslam kültüründe önemli bir yere sahiptir ve bu günlerde oruç tutulması tavsiye edilir.

EYYAM-BİYD ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Eyyâm-ı Biyd orucu, İslam dininde belirli günlerde tutulan bir oruç türüdür. Bu oruç, ayın 13., 14. ve 15. günlerine denk gelen günlerde tutulur.